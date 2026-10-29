El PAT previsto para este viernes en la línea Madrid-Andalucía no se ejecutará a petición del Semaf

Trabajadores avisan a los pasajeros de la cancelación de sus trenes en la estación Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes, a 28 de octubre de 2026, Madrid (España), a raíz del accidente de Urda (Toledo). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha indicado que el plan alternativo de transporte (PAT) previsto para este 30 de octubre en la línea Madrid-Andalucía no podrá ejecutarse tras asegurar que el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha exigido el "cumplimiento estricto" del plazo reglamentario de 96 horas para modificar los gráficos de servicio, lo que aplazará su aplicación al 3 de noviembre.

Según se desprende de un comunicado emitido este jueves, la empresa pública informará antes de dicha jornada a los usuarios del diseño final del PAT, incluidos horarios, recorridos y servicios disponibles, y de su fecha de entrada en vigor una vez se encuentre definida la operativa.

"Desde Renfe seguimos trabajando para ofrecer una alternativa de movilidad ante el corte de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía dentro de las condiciones y plazos normativos", ha indicado en la nota de prensa.

Renfe tenía previsto ofrecer a partir de este viernes un PAT para facilitar la movilidad de los viajeros que necesiten desplazarse entre Madrid y Andalucía mientras permanezca interrumpida la circulación de alta velocidad por el accidente ocurrido entre Los Yébenes y Urda (Toledo).