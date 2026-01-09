Plataforma empieza con Vox una ronda de reuniones con políticos para impugnar los resultados del CNTC

Reunión de Plataforma con Vox - PLATAFORMA EN DEFENSA DEL TRANSPORTE

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Plataforma en Defensa del Transporte, la organización de autónomos y pequeñas empresas que paralizó las carreteras en marzo de 2022, ha comenzado una ronda de reuniones con los partidos políticos para defender su impugnación a los resultados que constituyeron la composición del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

La patronal ya ha tenido un primer encuentro con Vox y prevé seguir con el resto de partidos para pedir su implicación directa y poder derogar el proceso de elección del CNTC, ya que Plataforma se quedó fuera de este órgano de representatividad del sector.

La organización defiende en un comunicado que este proceso fue "opaco, arbitrario, con nula motivación y que vulneró los derechos fundamentales" de los autónomos y las empresas a las que representa.

"Los responsables políticos deben intervenir ante este problema para evitar judicializar una situación que podría paralizar la toma de acuerdos por una evidente ilegitimidad de representación", insiste.

El Ministerio de Transportes, encargado de gestionar el proceso de selección, excluyó a Plataforma --junto a otras organizaciones como Unete, Anefhop o UNO-- por haber incurrido en un 40% de fallos en la encuesta realizada para acreditar a cuántas empresas y camiones representa.

En el ámbito de las mercancías (camiones), la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) volvió a imponerse al resto de organizaciones, al sumar el 54,3% de la representatividad del sector en el transporte público nacional. Le siguen Fenadismer (23,5%), Astic (9,4%), Fetransa (5,8%), Pymetrans (3,5%) y Feintra (3,4%).

El CNTC es el órgano consultivo y de interlocución social con el Ministerio y las Administraciones Públicas. A través de él se canaliza la participación del sector del transporte, tanto de pasajeros como de mercancías, en las iniciativas públicas que le afectan.