Podemos se suma a PP y Sumar en el Congreso para pedir que se eliminen los peajes en la autopista del Huerna en Asturias

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos se ha sumado este martes al PP y a Sumar en el Congreso para exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente que rescate la concesión de la autopista del Huerna en Asturias para liberarla de peajes.

El portavoz de Podemos en la Cámara Baja, Javier Sánchez Serna, ha sacado este asunto durante una rueda de prensa, recordando que el partido puso una denuncia por esta concesión en 2021 y que la Comisión Europea ha considerado "ilegal" la prórroga en la concesión de esta carretera hasta prácticamente 2050.

En este escenario, ha dicho el diputado, es al Gobierno al que le toca "garantizar el cumplimiento de la legalidad" y revertir la concesión que se otorgó bajo el Gobierno de José María Aznar y que para la ciudadanía supone peajes de hasta 15 euros.

Sánchez Serna ha avanzado que Podemos registrará la solicitud de comparecencia en la Comisión de Transportes del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, para hablar de este asunto y también registrará una proposición no de ley al respecto.

La iniciativa de Podemos viene después de que Sumar anunciara el registro de una proposición no de ley en la Cámara Baja sobre esta cuestión y de que el PP registrara por su parte una proposición de ley para pedir la supresión de los peajes.