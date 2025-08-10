El PP formula una batería de preguntas al Gobierno en el Congreso ante el "colapso" de Correos en verano

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha formulado una serie de preguntas al Gobierno para su contestación por escrito respecto a lo que considera un "colapso" en Correos durante el verano por la falta de contrataciones de personal.

"Con preocupación recibimos constantes informaciones proporcionadas por los sindicatos de Correos, dando cuenta de la casi total ausencia de contratación en este verano para suplir las vacaciones del personal, lo que está provocando un deterioro alarmante de las condiciones laborales de la plantilla y del servicio público postal", dice el texto, al que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, cita informaciones de CCOO, en las que el sindicato denuncia una política de "contratación cero" por parte de la compañía en provincias como Lugo, Asturias, Zaragoza, Alicante, Cantabria, La Rioja, León, Zamora, Barcelona o Jaén.

"Estos ejemplos evidencian que está ocurriendo en 2025 lo mismo que en el verano pasado. La ausencia de contratación está dejando centros colapsados, provocando retrasos generalizados y una imagen pública de Correos muy deteriorada en los medios de comunicación", argumenta el PP.

Por ello, pregunta si Correos es consciente del "generalizado malestar" existente en los centros de trabajo de Correos por la falta de contrataciones para suplir las bajas por las vacaciones de verano, lo que cree que obliga a unas cargas de trabajo "inasumibles" y que "deteriora seriamente la prestación del servicio postal".

Otra de las preguntas al Gobierno es si Correos procederá en agosto a contratar al personal necesario para cubrir las bajas por vacaciones de verano, al contar con "miles de cartas y notificaciones acumuladas".

Las informaciones de CCOO apuntan a que oficinas como las de Jaén funcionan ahora con solo el 25% de su plantilla habitual, las de Barcelona con recortes del 60% o las de Alicante con menos del 40% de su personal.