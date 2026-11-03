Puente defiende que la línea Madrid-Sevilla no es una infraestructura "abandonada ni olvidada"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, en la Sala Constitucional del Congreso, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este martes que la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Sevilla no es una infraestructura "abandonada ni olvidada" y que el sistema de señalización LZB es un sistema "muy contrastado".

La línea Madrid-Sevilla, puesta en marcha en 1992, "no es una infraestructura ni abandonada ni olvidada", ha afirmado Puente. "Muy al contrario, ha sido el Gobierno del que formo parte el que ha puesto en marcha un plan de renovación con una inversión de 780 millones de euros", que deberían computarse en concepto de mantenimiento y no como inversión, añade.

Este plan se materializa en cerca de 90 contratos públicos en los que se ha actuado en la infraestructura de la línea propiamente dicha, incluyendo corrección de defectos estructurales, impermeabilización de tableros, adecuación de túneles, estabilización de taludes, mejora de drenajes, corrección de asientos de terraplenes, caminos de acceso y cerramientos, así como en la sustitución de desvíos y traviesas y en la electrificación y la implantación del sistema ERTMS nivel 2.

"Sin duda, esta es la primera gran renovación de la alta velocidad española", ha destacado durante su comparecencia por petición propia en la Diputación Permanente del Congreso, para explicar la gestión del Gobierno ante el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el 28 de octubre de 2026, que ha provocado al menos 69 muertes.

LZB Y ERTMS

Por otra parte, el ministro ha sostenido que el LZB es "un sistema muy contrastado", que fue importado desde Alemania y que se sigue utilizando en este país, en Austria y en el metro de varias ciudades europeas con tráficos de "alta densidad".

El sistema LZB (siglas del término alemán 'Linienzugbeeinflussung', que se traduce como "líneas de control del tren") es un mecanismo de protección de los trenes para líneas de alta velocidad que supervisa la circulación del mismo, su velocidad y su posición para garantizar la seguridad. Un fallo del sistema de seguridad LZB precedió al choque entre un AVE y un Iryo el pasado miércoles en el accidente de Urda (Toledo).

En ese ámbito, frente a quienes critican que se esté tardando tanto en implementar el ERTMS para reemplazar al LZB en la línea Madrid-Andalucía, Puente ha apuntado que es un sistema "muy complejo" y ha recordado que se tardó diez años en ponerse en servicio tras el accidente de Angrois en el año 2013, que provocó 80 fallecimientos.

"Los contratos se licitaron por el Gobierno del Partido Popular y cinco años después no estaba en servicio. De hecho, fueron necesarios otros cinco más para concluir la instalación", compara.

Finalmente, el ministro de Transportes ha enumerado las medidas que contiene el plan para optimizar la seguridad de la alta velocidad aprobado este martes en Consejo de Ministros, que incluye un nuevo software para los centros de control y el uso de un agente de inteligencia artificial (IA) para supervisar el funcionamiento del sistema.

"En estos dos puntos vamos sobre terreno desconocido", ha admitido Puente, ya que no hay ningún software ni equipamiento que en este momento haga estas funciones en un sistema de seguridad ferroviario.

"De manera que vamos a tener que innovar e investigar y conseguir desarrollar este tipo de herramientas", ha concluido.