Puente dice que la rotura de la vía es solo una tesis más y habrá que determinar si es causa o consecuencia

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha descartado que la rotura de un trozo de vía sea un indicio determinante para esclarecer las causas del accidente en Adamuz (Córdoba), ya que falta por determinar si esa rotura es causa o consecuencia del descarrilamiento.

En una entrevista en La 2, el ministro ha señalado que la tesis de la rotura de una soldadura en la vía es solo "una tesis más como todas las que puede haber", siendo un indicio más encontrado, pero que no será sencillo delimitar si ese trozo de vía que falta ya estaba antes del descarrilamiento o se produjo después.

Una imagen de las labores de investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario muestra un trozo del raíl desprendido de las vías de alta velocidad en la zona en la que el pasado domingo por la tarde se registró la catástrofe.

"En este momento se están recopilando datos y, por tanto, esta tesis es una especulación más como puede haber otras. Evidentemente, hay que tener en cuenta que el tren ha destrozado una parte muy importante de la infraestructura y un primer punto de rotura de la vía, a partir del que se considera que se ha producido el descarrilamiento, pero la rotura de la vía es un indicio más. Habrá que determinar si es la causa o es la consecuencia del descarrilamiento, lo que está en manos de los técnicos", ha explicado.

El ministro ha vuelto a reiterar que se trata de un accidente "extraño, inhabitual, verdaderamente anómalo y absolutamente excepcional", al haber tenido lugar en una recta, habiendo descarrilado solo los últimos vagones del Iryo y en un tramo sin zonas críticas.

Sobre las especulaciones sobre las vibraciones en los trenes, Puente ha señalado que son habituales y de las que generalmente se habla "no tienen nada que ver con lo sucedido".

También ha detallado que, en los 20 minutos anteriores al accidente, hasta otros tres trenes pasaron por ese tramo de vía y no se reportó ninguna incidencia.

"En la sociedad en la que vivimos especular es inevitable. Es un tema tremendamente complejo que se puede abordar desde fuera con desconocimiento, y algunas tesis no sirven para interpretar lo que ha pasado", ha concluido.