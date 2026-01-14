Puente espera que la extensión del abono único a todo el territorio se produzca "a lo largo de este año"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 23 de diciembre de 2025, en Madrid (España).- Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, espera que los acuerdos con ayuntamientos y comunidades autónomas para extender el modelo de abono único por todo el territorio nacional se produzca "a lo largo de este año".

"Esto es un proyecto y es una apuesta de largo recorrido. No hay prisa, vamos a ir sumando a quien se quiera sumar con rigor y con carga", ha recalcado durante un coloquio organizado por el Club Siglo XXI.

Con todo, el titular de Transportes ha recalcado que está "convencido" de que este modelo al final será el que se extienda por todo el país.

Puente ha explicado que, antes de lanzar el proyecto, el Gobierno ya estaba trabajando con ayuntamientos y con comunidades autónomas "algunas gobernadas por el PP".

El nuevo abono único de transportes, que entrará en vigor el próximo lunes, 19 de enero, ha recibido hasta 78.000 inscripciones por parte de jóvenes menores de 26 años durante los primeros 12 días en los que el registro ha estado abierto, según anunció el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, este miércoles.

11.500 MILLONES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS

Puente ha desgranado que en el último año, el Gobierno ha invertido un total de 11.500 millones de euros, "el mayor volumen de inversión desde el último Gobierno de Zapatero" y el equivalente "a la cifra de inversión de los últimos cinco años del Gobierno precedente".

La mitad de esta cifra se ha destinado al ferrocarril, y dentro de esa mitad, a alta velocidad y al ferrocarril convencional. "España ha invertido mucho en alta velocidad y es importante que lo haya hecho", defendió, y añadió que desde el Ejecutivo se ha hecho "una apuesta importante por abaratar el transporte público de los ciudadanos".

Solo en carreteras, el Gobierno ha invertido 1.500 millones de euros en 2025. "Estamos ya en una cifra que nos va a permitir que nuestra red de carreteras vaya entrando en unos parámetros de conservación adecuados". Otra parte se ha destinado al ámbito aéreo y el resto al ámbito portuario y su conexión con el ferroviario.

PUESTA EN MARCHA DE LOS TRENES DE ALTA VELOCIDAD

El titular de Transportes ha confirmado que tanto la aprobación como la publicación del concurso para licitar los trenes de alta velocidad está "preparado" y se espera que esté listo a partir del mes de febrero.

Puente también ha afirmado que los trenes Talgo 106 llegaron "ayer", los correspondientes al modelo 107 "no han llegado" y los trenes de cercanías que se compraron hace cinco años "tampoco han llegado", razón por la que hace un mes abrió la puerta a comprar material rodante en China.

Preguntado por la fecha concreta, Puente ha confirmado que la formación de maquinistas para los trenes de cercanías estándar empezarán "en dos meses" para que empiecen a funcionar "en torno a mayo o junio", mientras que el material rodante de Rodalies "va con retraso" y se espera que entren en funcionamiento en octubre.

En paralelo, los trenes que está fabricando CAF de ancho métrico se esperan para "la primera mitad de 2027".

SEGUNDA MEJOR PUNTUALIDAD DE EUROPA

Respecto a los trenes que Renfe ha puesto al servicio de los afectados por las cancelaciones de Ouigo en el Corredor Sur, en especial entre Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga, ha criticado que "si Renfe dejase tirados a los pasajeros, esto sería tremendo".

El titular de Transportes ha presumido de la puntualidad de Renfe: "Tenemos un buen sistema ferroviario y un nivel de puntualidad que es el mejor de Europa por detrás de Suiza", declaró.

Puente ha destacado que la puntualidad de los servicios de Renfe ha subido, desde agosto, "un 40%" y que el servicio de Avant se sitúa en el 97% de puntualidad.