Renfe cifra en solo un 1% el seguimiento de la huelga de hoy de Sindicato Ferroviario

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha cifrado en un 1,04% el seguimiento de los trabajadores durante el turno de mañana a la huelga convocada para este viernes por Sindicato Ferroviario, con solo cinco cancelaciones de trenes de alta velocidad.

En concreto, se han visto afectados los AVE entre Madrid, Figueres, Alicante, Valencia y Sevilla, que no han podido salir y los viajeros han tenido que ser reubicados en servicios posteriores, según ha informado la compañía.

En cuanto a los trenes de Servicio Público (Cercanías, Rodalies y Media Distancia), los servicios afectados por la huelga han sido del 1,3% de las 1.432 circulaciones previstas hasta las 9.30 horas. Respecto a los dos principales núcleos de Cercanías, el porcentaje de servicios afectados en Madrid ha sido del 0,8%, mientras que en Rodalies la huelga ha afectado al 1,8% de los servicios de la mañana.

Durante el turno de noche, ningún trabajador de la plantilla de Renfe Viajeros --la única sociedad del grupo en la que está convocada-- ha secundado la convocatoria de paro de este sindicato, y en la mañana solo ha tenido un seguimiento de diez trabajadores (el 1,04%).

Cabe recordar que la anterior convocatoria de huelga del mismo sindicato, el pasado 15 de julio, alcanzó un seguimiento global de la plantilla del 2,11%, por lo que el servicio de Renfe pudo operarse con normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria.

Sindicato Ferroviario protesta por "la peligrosa situación" que considera que se vive a bordo de los trenes, como consecuencia de "deficiencias de los sistemas de climatización".