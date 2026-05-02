Vox admite que la prórroga de alquileres que rechazó en el Congreso beneficiaba "puntualmente" a inquilinos

Archivo - El diputado de VOX, Carlos Hernández Quero, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 13 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha admitido que el decreto ley para prorrogar los alquileres que vencen en 2026 y 2027 y que su grupo rechazó en el Congreso sí que beneficiaba "puntualmente" a los inquilinos.

El pasado martes el PP, Vox, Junts y UPN sumaron sus votos para derogar el decreto ley impulsado por Sumar para prorrogar los alquileres y para limitar al 2% la subida que se puede aplicar a los precios del alquiler.

Durante el debate del decreto, Hernández Quero subió a la tribuna del Congreso para justificar el voto en contra de su grupo y aludió que personas como su hermana, que vive de alquiler, aunque podría beneficiarse en un primer momento, se vería perjudicada a la larga de dicha prórroga por la inseguridad jurídica que provoca.

Y este sábado, en declaraciones a 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press, ha dicho: "Esto podía beneficiar puntualmente a mi hermana, pero supone dar una patada para adelante porque el problema sigue igual".

En esa entrevista, Quero ha explicado que el decreto que presentó el Gobierno suponía un cambio normativo "repentino" y "brusco" que abocaba a una inseguridad jurídica que la literatura académica ha demostrado que lleva a una destrucción de la oferta de vivienda.

"GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA"

"Cuando se genera inseguridad jurídica, el tenedor de vivienda, el arrendador siente incertidumbre, siente desconfianza y saca su vivienda del mercado", ha alertado el diputado. Al mismo tiempo, ha apuntado que mientras esto sucede la población demandante de vivienda ha crecido "de forma tremenda".

De este modo, el portavoz ha explicado si cada vez hay menos oferta y más demanda se produce una subida de precios. "No hay ningún enigma ni ningún misterio detrás", ha apostillado. En este sentido, Quero ha recordado que desde 2020 hasta la actualidad más de la mitad de la oferta disponible se ha "evaporado", lo que explica la fuerte subida de precios acontecida en el periodo.

El decreto ley prorrogaba los contratos de alquiler, por lo que esas viviendas no salían del mercado. Sin embargo, el diputado ha apuntado que en cuanto termine esa prórroga extraordinaria los propietarios sacarán sus viviendas del mercado, restringiendo más si cabe la oferta.

"Esto no es una opinión personal de un diputado de Vox, ni es una hipótesis, es una corroboración avalada por toda la literatura académica de lo que ha sucedido cuando se han hecho medidas como esta en cualquier lugar del mundo, que es un descenso de la oferta", ha aseverado Quero, que considera que las personas más perjudicadas serían las más vulnerables.

LAS RECETAS DE VOX

A renglón seguido, el portavoz ha expuesto algunas de las recetas que su partido promueve para solventar la crisis de vivienda que sufre el país, que pasan por construir vivienda libre, ampliar el parque público y controlar la demanda, puesto que en su opinión dejar entrar a "tres millones" de inmigrantes en un mercado ya saturado va a tensar más los precios.

En esta línea, ha dicho que al igual que la oferta o la producción de vivienda no se puede estirar "hasta el infinito", ocurre lo mismo con la demanda.

De este modo, ha expuesto que según datos del Banco de España en la actualidad hay un déficit de 700.000 viviendas en el mercado y al país entran 600.000 personas nuevas. A esto se suma, dice, que al año se producen 90.000 viviendas, lo que no cubre el déficit registrado ni da cobijo a las personas que entran. "A 90.000 casas más y 600.000 personas más buscando casas, las cuentas no salen", ha dicho.

Por último, Quero ha defendido limitar la compra de vivienda por parte de fondos de inversión extranjeros y corporaciones mediante impuestos "muy altos" que sean disuasorios, una medida que no ha entrado a valorar como intervencionista. La idea de esa propuesta, ha explicado, es que los pequeños propietarios compitan en igualdad de condiciones que las grandes corporaciones a la hora de comprar una vivienda.