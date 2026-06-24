Restablecida la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla

1098926.1.260.149.20260624072524 Archivo - Imagen del panel informativo de la estación de trenes de Santa Justa de Sevilla anuncia los horarios de salidas y llegadas de Alta Velocidad con Madrid. A 17 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Los operadores ferroviarios Renfe e - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Sevilla ha quedado restablecida a primera hora de este miércoles, según ha informado Renfe en redes sociales, que también ha señalado que se recupera la circulación normal para los trenes Media Distancia y Cercanías que quedaron afectados.

Adif también ha explicado en 'X' que la incidencia que mantenía interrumpida la circulación entre Sevila-Santa Justa y Guadajoz (ancho estándar) ha quedado solucionada, por lo que ponía a disposición de las empresas ferroviarias la infraestructura.

La circulación de trenes de alta velocidad quedó interrumpida entre la estación de Sevilla-Santa Justa y Guadajoz por la falta de suministro eléctrico como consecuencia de una incidencia, provocando retrasos en varias líneas de la comunidad andaluza, según informaron fuentes de Renfe a Europa Press.

Por su parte, Adif explicó que a las 19.47 horas se ha caído un cable de alta tensión que no es de su titularidad. Esto ha provocado una falta de tensión en la catenaria de ambas vías entre las estaciones de Guadajoz y Sevilla-Santa Justa (Ancho Estándar) y entre Brenes y Sevilla-Santa Justa (Ancho Ibérico).

Además, la caída del cable ha causado daños importantes en la catenaria y un incendio, llevando a la suspensión del servicio.

Endesa y Adif trabajaron de manera coordinada para gestionar la retirada del cable "en el menor tiempo posible y con las máximas garantías de seguridad".