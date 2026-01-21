Semaf anuncia la convocatoria de una huelga general en todo el sector tras los accidentes en Adamuz y Gelida

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha anunciado este miércoles la convocatoria de una huelga general en todo el sector tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de numerosas personas, entre ellas "tres maquinistas".

El sindicato ha explicado en un comunicado que esta protesta forma parte de un bloque medidas iniciales demandadas por los maquinistas para corregir la situación de la red ferroviaria estatal.

"Vamos a convocar huelga general en todo el sector para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red", ha subrayado.

Asimismo, el Semaf ha afirmado que exigirá "responsabilidad penal" a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria.

