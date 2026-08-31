Los trabajadores de Airbus España deciden mantener la huelga indefinida tras la votación de este lunes

Varias personas durante la cuarta jornada de huelga indefinida de empleados de Airbus, a 28 de agosto de 2026, en Getafe, Madrid (España).- Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La plantilla de Airbus en los centros Getafe (Madrid), San Pablo y Tablada (Sevilla) han decidido por mayoría no suspender la actual huelga indefinida tras la votación de este lunes en sus respectivas asambleas, al contrario que los empleados de Illescas (Toledo), que votaron el pasado viernes por pausar la movilización.

Además, los trabajadores en Albacete y Cádiz no han votado hoy, pero han afirmado que se adherirán al resultado de la mayoría, por lo que tampoco pausarán las movilizaciones, según han confirmado fuentes sindicales a Europa Press.

Sobre la votación, el 81,2% ha decidido posicionarse a favor de no pausar la huelga, frente a un 16,4% que ha elegido lo contrario, además de contar con un 2,4% de abstención.

Esta decisión se produce en el contexto de la última oferta del fabricante sobre la mesa, que plantea ligar los salarios al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo del 7,6%, entre otras medidas, aunque condicionando formalmente la aplicación del texto a la desconvocatoria o suspensión inmediata de la huelga por parte de las organizaciones sindicales.

Tal y como destacó la compañía la semana pasada, la continuación de la huelga está creando una situación "crítica" para su negocio, reconociendo que ha recibido "claros" mensajes de "preocupación" de diferentes clientes y partes interesadas que "necesitan continuidad de negocio y fiabilidad", según un comunicado.

"Estamos plenamente comprometidos a alcanzar un acuerdo. Vemos una gran buena voluntad en muchas áreas, lo que nos da la confianza de que podemos tener éxito en encontrar un camino común hacia adelante", aseguró, además.

Mañana martes hay programada una nueva reunión formal de mediación entre Airbus y la representación legal de los trabajadores en el SIMA, cita en la que la compañía reiterará que el pacto definitivo requiere un escenario previo libre de paros y movilizaciones.

OTRAS CLAVES DE LA OFERTA DE AIRBUS

Al margen de la propuesta económica, la dirección acepta mantener de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo y respetar los pactos individuales firmados con la plantilla, preservando el límite del 40% de jornada en modalidad no presencial.

En cuanto al régimen de descanso anual, la dirección rectifica su planteamiento inicial y acepta conservar el modelo de vacaciones previo, fijando 2 semanas de vacaciones obligatorias y 2 semanas flexibles, cuyo calendario específico se acordará de manera individual con cada responsable.

En relación con el control del absentismo, la multinacional confirma la paralización del sistema Bradford, por lo que procesará la devolución de los descuentos efectuados en la nómina en un plazo máximo de dos meses tras la ratificación del acuerdo y creará un grupo de trabajo paritario para pactar un nuevo sistema de prevención.