MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Transavia conectará Ámsterdam (Países Bajos) con 13 aeropuertos españoles este invierno con rutas que llegan hasta las 17 frecuencias semanales.

Según ha recordado la compañía este lunes, Alicante y Málaga ofrecen hasta 17 vuelos semanales, con tarifas desde 49 y 59 euros. Barcelona dispone de hasta 12 frecuencias por semana desde 44 euros, mientras que Valencia y Palma de Mallorca ofrecen precios competitivos desde 39 euros.

En los archipiélagos, la compañía opera hasta once vuelos semanales desde Gran Canaria y nueve desde Tenerife Sur, además de conexiones regulares desde Fuerteventura, Lanzarote, La Palma e Ibiza, esta última con hasta siete frecuencias semanales. Sevilla y Granada completan la red con hasta diez y dos vuelos por semana, respectivamente.

El director general adjunto de ventas y marketing de Transavia Francia, Julien Mallard, ha señalado que España es uno de los mercados "clave" y donde cada año crece el interés por visitar Ámsterdam, "especialmente en los meses más fríos, cuando la ciudad muestra un encanto único".