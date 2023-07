La Xunta duda de la llegada de los trenes Avril a Galicia y pide que haya operadores privados

"¿Cómo no vamos a dudar si es la ministra que repara viaductos y se le caen?", afirma la conselleira Ethel Vázquez



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha defendido que la Xunta ponga en duda la llegada en noviembre de los trenes Avril a Galicia y lo ha argumentado sobre la base de que se hizo en un contexto "electoral" y después de varios retrasos en las fechas anteriormente previstas.

Además, sobre las pruebas de los Avlo, que este martes culminó su primer trayecto a Santiago, ha dicho que será una buena noticia cuando finalmente esté disponibles para los usuarios y ha defendido la necesidad de que Galicia pueda contar con más operadores privados de tren, y ha apuntado a Adif ante la "dificultad" de las infraesctructuras que tiene la Comunidad para que esto sea posible --en referencia al ancho de vía--.

"¿Cómo no lo vamos a poner en duda?", ha defendido en declaraciones a los medios este miércoles en Santiago, para incidir, a renglón seguido, en que ha sido "un anuncio que la ministra de Transportes hizo en campaña electoral, en un mitin electoral". "Una ministra que dio múltiples fechas", desde el verano del 22 a la primavera del 23, las cuales "no llegaron" y que también "ignoró" las peticiones de información de la Xunta.

"Es el Ministerio de Transportes y ministra que repara viaductos y se le caen; también que diseña trenes que no caben por los túneles; y

también que niega el pago por uso sabiendo que hay papeles y documentos oficiales que ponen que hay que pagar por las autovías en 2024", ha incidido, sobre la reparación de la A-6, los trenes a Cantabria y un documento remitido a Bruselas que incluye esta posibilidad y que el Gobierno ha desmentido afirmando que es un documento no definitivo.

"No puedo más que no creer, que no dar credibilidad a unas afirmaciones y espero que el próximo gobierno sea transparente y dé información veraz", ha enfatizado Ethel Vázquez, a preguntas de los medios, en las que también se refirió a la pruebas del Avlo, que también calificó de "anuncios en campaña electoral".

"ENMARCAR EN CONTEXTO ELECTORAL"

"Son anuncios que tengo que enmarcar en contexto electoral, de un mitin en elecciones. En cuestiones de calado como estas, que se traslade de forma oficial y concreta", ha reclamado la titular de Mobilidade de la Xunta, quien ha apostado por que haya más compañías privadas de tren que operen en Galicia para incrementar la oferta y bajar los precios como ocurre en otras comunidades.

"Lo que necesitamos es competencia y abrir competencia de nuevos operadores de 'low cost', cuando llegue será una buena noticia", ha manifestado, para apuntar que "lo interesante es que lleguen muchos operadores privados como en otros territorios". "En Galicia queremos lo mismo que en otros territorios, además de Avlo --que es de Renfe--, queremos Yrio y Ouigo que dan diferentes precios más bajos".

En este punto, Ethel Vázquez ha recordado la "problemática" del ancho de vía, que obliga a tener material rodante específico y esto supone, en la práctica, "un monopolio de Renfe e impide que se oferten aquí" otras posibilidades. "Nos gustaría que Adif hiciera un esfuerzo para que vinieran otros operadores privados", ha enfatizado.

COMPETENCIAS

Sobre si estas cuestiones pasan por que Galicia cuente con competencias de cercanías y por impulsar una red de trenes de este tipo, que en Galicia no hay, la titular de Infraestruturas ha manifestado que "toda persona lo que quiere son servicios, que la competencia dependa de una administración u otra no resuelve el problema".

Asimismo, ha convenido que "antes de hablar de cercanías de tren, lo que hay es que implantar los servicios previos a la pandemia, que se recuperen los servicios que se eliminaron y que se cumplan con las frecuencias y horarios de los servicios actuales", al respecto de lo que ha recordado que reciben "muchas quejas de usuarios".