Adam Foods (Cuétara y Artiach) cierra la compra de los activos de Biscoland en Marruecos

Planta de Biscoland en Casablanca (Marruecos). - ADAM FOODS

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adam Foods, propietario de marcas como Cuétara, Artiach, La Piara, Granja San Francisco o Panrico, ha cerrado la compra de los activos de Biscoland, que incluyen la fábrica ubicada en Casablanca (Marruecos), hasta ahora división galletera del grupo marroquí Holmarcom, informa en un comunicado este martes.

Esta operación refuerza la presencia de Adam Foods en el norte de África y refuerza su apuesta por la diversificación geográfica y de portafolio.

La planta productiva de Biscoland, construida en 2023, cuenta con la última tecnología productiva y ocupa 13.000 metros cuadrados, y está previsto que recupere la actividad durante 2026 para producir productos específicos para estos mercados, que complementan la oferta actual del grupo.

La operación, que está pendiente de autorización por parte de las autoridades competencia marroquíes, se enmarca en el plan de internacionalización de la compañía, iniciado en 2023 que ha pasado por potenciar el crecimiento orgánico e inorgánico en mercados internacionales.

El director general de la división de galletas de Adam Foods, José Manuel Faría, ha explicado que "Marruecos y el norte de África son mercados con gran potencial y esta operación" permite ampliar horizontes y generar sinergias.