Agro.- Unos 100 agricultores se manifiestan en Tarragona contra el acuerdo UE-Mercosur

Los agricultores se manifiestan en Tarragona contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

TARRAGONA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos 100 agricultores, seguidos de 15 tractores y una quincena de vehículos más, se han manifestado este domingo a mediodía en Tarragona para protestar contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur.

Los manifestantes, que han llevado pancartas con el lema 'Som sobirania alimentària' y 'No al Mercosur', han marchado seguidos de los tractores y vehículos desde la plaza Imperial Tarraco hasta el Balcó del Mediterrani, a través de la Rambla Nova.

El presidente del Gremi de la Pagesia Catalana, Joan Regolf, ha pedido ante los periodistas que el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, "exija al Gobierno español" posicionarse en contra del acuerdo con Mercosur.

Ha añadido que se está negociando con el Gobierno para llegar a un acuerdo beneficioso para todos, ha dicho: "Si no se llega a un acuerdo, continuaremos con las movilizaciones la próxima semana".

El secretario del Gremi, Ramon Rojo, ha criticado que este acuerdo supone una "competencia desleal" y que hará que productos, que considera de baja calidad, entren en el mercado sin garantías sanitarias.