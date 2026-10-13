Agro.- Unos 1.000 comercios se adhieren a la campaña Bonus Consum del Ayuntamiento de Barcelona

Los impulsores de la campaña Bonus Consum del Ayuntamiento de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 1.000 comercios se han adherido a la campaña Bonus Consum del Ayuntamiento de Barcelona, que consiste en vales de 10 euros de descuento con un consumo mínimo de 30 euros para gastar en el comercio local de la ciudad.

La campaña está activa desde este martes por la mañana y en la primera hora de funcionamiento ya se han descargado unos 3.000 bonos y se han gastado unos 17, según han informado este martes en declaraciones a los medios el presidente de la Fundación Barcelona Comerç, Pròsper Puig; y el secretario general de la Federación de Mercados Municipales, Francesc Leyva.

Pese a que el consumo mínimo de estos 17 bonos gastados es de 510 euros, el consumo real registrado es de unos 700, cifra que refleja la previsión de los impulsores de que esta medida favorezca a un incremento del consumo más allá de los 30 euros por bono.

"MÁS DE 2000" ESTABLECIMIENTOS PREVISTOS

"Estamos seguros de que serán más de 2.000", ha afirmado Puig en referencia al número total de establecimientos previsto, ya que el plazo para formar parte de la campaña sigue abierto.

Los establecimientos que se acojan a la campaña pueden ser de tipo alimentario y no alimentario, con la exclusión de grandes franquicias, cadenas y supermercados 24 horas.

Asimismo, los comercios es adheridos se distribuyen por toda la ciudad con especial predominio en zonas como Sant Antoni, Sagrada Família o Sant Andreu.

3 BONOS POR PERSONA

Una vez descargado el bono, se podrá usar en un plazo de un mes, con la posibilidad de obtener otro vale del mismo importe si se usa en 15 días o menos, con un máximo de 3 bonos por persona.

En febrero de 2027, el consistorio podrá en marcha una segunda fase de la campaña, hecho valorado muy positivamente por Puig: "Para nosotros es fantástico, puestos a pedir pediríamos más cantidad de dinero y 3 veces al año, pero sabemos que el dinero es finito y que es dinero público".

Puig ha explicado que los bonos son exclusivamente digitales, pero ha defendido que las personas mayores con dificultades para acceder a internet no tendrán problemas para participar de la campaña por la predisposición de los comercios a la hora de darles apoyo en la descarga de los bonos.

MERCADOS

La iniciativa incluye por primera vez a los mercados municipales de la ciudad con la previsión de que el número de paradas adheridas sea de alrededor de 500, según ha detallado Leyva.

El secretario general de la Federación de Mercados Municipales ha explicado que, debido a un "problema técnico" a la hora de apuntarse a la iniciativa, los comercios que forman parte de mercados se han inscrito según su epígrafe profesional (pescaderos, carniceros, fruteros, etc.) y no según su categoría como paradas de mercado, hecho que dificulta provisionalmente conocer el número exacto de comercios de este tipo.

Los impulsores han destacado que los establecimientos cobran el dinero de los bonos en un plazo de 1 semana y que la operativa la gestiona el banco gallego Abanca, entidad con experiencia por lo que se refiere a este tipo de campañas comerciales.