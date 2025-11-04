Agro.- Los afectados por la DNC tendrán créditos sin intereses del ICF mientras esperan ayudas

La directora general de Agricultura y Ganadería de la Generalitat, Rosa Altisent. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Agricultura y Ganadería de la Generalitat, Rosa Altisent, ha explicado que los ganaderos afectados por la dermatosis nodular contagiosa (DNC) podrán acceder a créditos sin intereses del Institut Català de Finances (ICF) mientras se gestionan las ayudas públicas.

Lo ha dicho este martes en declaraciones a la prensa junto al investigador del Irta-Cresa, Enric Vidal, para explicar los avances en el proceso de vacunación del ganado.

Altisent ha detallado que el Departamento asumirá los intereses de estos créditos, que serán voluntarios, y que servirán para que no tengan que esperar los 90 días después del sacrificio que hay de plazo para cobrar las indemnizaciones.

Ha añadido que la intención es que los créditos estén disponibles a partir de finales de esta semana o de la próxima semana.

Asimismo, ha explicado que este martes trasladarán al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca la propuesta de baremos para estas indemnizaciones, que se han trabajado junto al sector, que considera que son "justos".

VACUNACIÓN

Altisent ha detallado que el último foco activo de la enfermedad se detectó el pasado 24 de noviembre y que son necesarios 45 días desde la limpieza del último foco detectado para poder declarar una zona como libre de la enfermedad.

Actualmente, la vacunación en la zona de restricción alrededor de los focos activos --también los que hay en el sur de Francia y que afectan a una parte de la Cerdanya (Girona) y el Alt Urgell (Lleida)-- es del 79% de los animales.

También se ha empezado la vacunación en la conocida como 'zona 1', que incluye a 22 comarcas catalanas y tres aragonesas, a pesar de que no se ha detectado la enfermedad.

En concreto, se ha iniciado la vacunación en los municipios con "cierta sensibilidad", como la zona alrededor de la planta de tratamiento de cadáveres de Térmens (Lleida), aunque se está haciendo de forma simultánea en todas las comarcas.

Vidal ha lamentado que hay explotaciones que avisan de un foco "en fases avanzadas de la enfermedad" y ha destacado la necesidad de la detección precoz de los casos para evitar su expansión.