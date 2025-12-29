Agro.- Agents Rurals identifica 127 puntos de paso de fauna y coloca barreras para contener el brote de PPA

Efectivos de los agents rurals de los Mossos d'Esquadra en las zonas restringidas por la cuarentena ante la peste porcina africana. - EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press

BARCELONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agents Rurals ha identificado 127 puntos estratégicos de paso de fauna en los principales corredores e infraestructuras de Catalunya y ha instalado barreras, vallas y otros sistemas para evitar que los jabalíes puedan salir de la zona afectada y propagar el virus de la Peste Porcina Africana, según ha explicado la Conselleria de Interior y Seguridad Pública en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En un vídeo, el subinspector jefe del Área Básica de Agents Rurals del Vallès Occidental (Barcelona), David Gàmiz, señala que estos puntos coinciden con los principales corredores naturales e infraestructuras que la fauna salvaje utiliza en sus desplazamientos y que coinciden con vías como la AP-7, la C-58, la C-16, la B-23 y el tramo de vía de la R4 entre Sabadell y Terrassa (Barcelona).

El objetivo que persigue la colocación de las barreras físicas es "impedir que los jabalíes puedan salir de la zona afectada" y propagar el virus en otros territorios, por lo que estos pasos de control, que están georreferenciados, se revisan diariamente para comprobar su efectividad.