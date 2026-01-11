Agro.- Los agricultores levantan "temporalmente" el bloqueo de la N-II en Bàscara y Pontós (Girona)

Agricultores y ganaderos cortan la AP-7 con tractores y rollos de paja el sábado - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores que cortaban la N-II entre Bàscara y Pontós (Girona) en protesta contra el acuerdo de la UE y Mercosur han levantado el bloqueo "temporalmente" a mediodía de este domingo para, dicen, descongestionar el tráfico, y esperan volver a ocupar la vía sobre las 16 horas, según han explicado fuentes de Revolta Pagesa a Europa Press.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado vía X que la vía está abierta a la circulación, aunque está restringida para camiones.

Durante este domingo los agricultores han mantenido los cortes en la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona); la C-16 entre Casserres y Berga (Barcelona) y en la A-27 de acceso al Puerto de Tarragona, mientras que en la C-38, a su paso por el Coll d'Ares, está restringido el paso de camiones.