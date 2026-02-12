Agro.- La agricultura regenerativa produce alimentos más saludables, según un estudio

Una parcela de agricultura regenerativa. - GENERALITAT

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La agricultura regenerativa produce alimentos más saludables y permite acumular hasta un 35% más de carbono en el suelo, según los resultados finales del proyecto RegeneraCat, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica en un comunicado este jueves.

La iniciativa ha sido liderada por el Creaf, gestionada por la Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur) y financiada por el Fondo Climático de la Generalitat, y ha contado con la participación de cuatro ficas catalanas.

Estas fincas usan el modelo regenerativo desde hace varios años en parcelas de huerta, viña, fruteros y vacas de pastura, y se han recogido muestras y datos durante dos años.

Además, el estudio ha señalado que estos suelos tienen una capacidad de retención de agua un 9% superior a las parcelas trabajadas con agricultura tradicional, y una mayor diversidad de bacterios, hongos y microartrópodos.

Por otro lado, se ha detectado una mayor riqueza de flores e insectos como abejas o mariposas.