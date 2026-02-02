Agro.- Agroseguro abonó 80 millones de euros en indemnizaciones en Catalunya en 2025

Archivo - Conselleria de Agricultura de la Generalitat en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a los agricultores y ganaderos de Catalunya han alcanzado los 80,3 millones de euros en 2025, con un total de superficie declarada con siniestro de más de 70.000 parcelas, informa este lunes la entidad en una nota de prensa.

Del total, 48,6 millones de euros corresponden a daños provocados por el pedrisco, que en Catalunya comenzó a afectar "de forma temprana desde abril y hasta julio de forma severa", y que en el caso de Lleida llegó a tener un impacto de 20 millones de euros en sólo un día.

De forma generalizada, por tipos de producciones Agroseguro destaca los siniestros registrados en los campos de fruta, con 40 millones de euros abonados y más de 11.000 hectáreas siniestradas, mientras que los daños en cultivos herbáceos como cereales se han situado en 10,1 millones de euros y 50.000 hectáreas y el conjunto de los seguros pecuarios concentran otros 27,5 millones de euros.

Lleida se sitúa como la provincia con mayor concentración de indemnizaciones, de hasta 60,6 millones de euros, seguida de Barcelona, con 7,9 millones; Girona, con 6 millones, y Tarragona, con 5,6 millones.

Las indemnizaciones en Catalunya se enmarcan en los 804 millones de euros de siniestralidad que ha abonado Agroseguro en toda España, "el segundo importe más elevado y solo superado por la cifra de 2023" fruto de la sequía registrada ese año, explica la entidad.