Agro.- Arranca la 2 edición de Prodeca Export Pyme para impulsar las exportaciones agroalimentarias

Arranca la 2ª edición de Prodeca Export Pyme para impulsar las exportaciones agroalimentarias

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, mediante Prodeca, la promotora de los alimentos catalanes, ha iniciado la segunda edición del Prodeca Export Pyme, el programa de mentoraje para contribuir a la internacionalización de las pymes agroalimentarias catalanas.

La sesión inaugural se ha celebrado este viernes en Barcelona y ha reunido a las 15 empresas participantes del programa, que representan a distintos sectores agroalimentarios del territorio, como vino, licores y vermut, aceite de oliva virgen extra o productos Fine Food, informa la Conselleria en un comunicado.

Prodeca Export Pyme está concebido para que las empresas participantes puedan definir un Plan Estratégico de Internacionalización propio, adaptado a su realidad ya sus objetivos, y se dirige tanto a pymes que ya tienen experiencia en mercados exteriores como las que se encuentran en una fase inicial.

A lo largo de los próximos seis meses, las empresas participantes contarán con el acompañamiento de un consultor experto en internacionalización, que les asesorará de forma personalizada en la identificación de oportunidades de mercado, el análisis de sus puntos fuertes y áreas de mejora.

Esta edición 2026 del programa se enmarca en el proyecto Proxterra, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa Poctefa 2021-2027, con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad, la competitividad y la resiliencia de las micro, pequeñas y medianas empresas agroalimentarias.