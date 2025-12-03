Agro.- Arrom, Calvet Fruits, Fruits Ràfols y Frime, premios Mercabarna Innova 2025

Momento de la entrega de los premios. - MERCABARNA

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las empresas Arrom, Calvet Fruits, Fruits Ràfols y Frime han sido premiadas en la sexta edición de Mercabarna Innova, que galardona la innovación entre las 600 empresas agroalimentarias situadas en los recintos de Mercabarna, informa el ente en un comunicado este miércoles.

Arrom ha recibido el premio en Digitalización Empresarial por el canal de comercio electrónico 'Arrom en casa', con el que ha automatizado los stocks, comandas y facturación.

Calvet Fruits ha ganado el de la categoría a mejor Iniciativa Innovadora por el proyecto 'L'Avi Josep', que acerca el producto de campo al consumidor final.

El galardón a Soluciones Tecnológicas Sostenibles ha sido para Fruits Ràfols por su sistema integral de sostenibilidad en su almacén de Mercabarna.

Por último, Frime ha recibido el premio en Gestión Empresarial y Gobernanza por el proyecto 'People on board', un modelo de gestión "centrado en las personas" para reforzar los vínculos dentro de la compañía.