Agro.- Ascienden a 13 los positivos por peste porcina africana en la provincia de Barcelona

Un camión de la UME, durante la presentación de los medios de la UME para el control de la peste porcina - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha informado que ascienden a 13 los casos positivos por peste porcina africana (PPA) en el entorno de Collserola (Barcelona), mientras que se han detectado otros 37 animales muertos en esa zona y sus alrededores que han resultado negativos por el virus, informa en un comunicado este jueves.

Estos cuatro nuevos casos corresponden a dos nuevos focos de PPA, con 1 y 3 animales respectivamente en cada uno de ellos y en las inmediaciones de los focos notificados con anterioridad y dentro del perímetro de la zona considerada de mayor riesgo en la zona infectada, por lo que ascienden a cinco los focos notificados hasta la fecha, dos de ellos primarios y los otros tres secundarios.

En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdo, los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat mantienen sus visitas y toma muestras en las 39 explotaciones localizadas en la Zona Infectada, "sin haberse detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas".