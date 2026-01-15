Agro.- Bonpreu generó un ahorro de 227 millones a sus clientes a través de descuentos en 2025

Archivo - Supermercado Bonpreu - BONPREU - Archivo

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grup Bonpreu ha cerrado el ejercicio 2025 con un ahorro generado para sus clientes de 227 millones de euros, derivados del conjunto de descuentos y promociones aplicados en todas sus líneas de negocio, ha informado la compañía en un comunicado este jueves.

La cadena de distribución catalana reivindica su estrategia de ahorro "en un contexto marcado por el aumento sostenido del coste de la vida", y que facilita mediante compras en supermercados Bonpreu y Esclat, el servicio 'online' BonpreuEsclat, las gasolineras EsclatOil y en el servicio de electricidad BonpreuEsclat Energia.

En este sentido, el grupo ha destacado el papel de sus 400 cargadores para vehículos eléctricos, que se han consolidado como una de las piezas clave dentro de su ecosistema de servicios integrados para el consumidor.