Agro.- Caprabo y el Banc d'Aliments de Girona impulsan hasta el domingo el Recapte Primavera 2026

Tienda de Caprabo en Girona - CAPRABO

GIRONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha colaborado con el Banc dels Aliments de Girona para poner en marcha el Recapte Primavera 2026, que empieza este viernes y durará hasta el domingo en las comarcas de Girona.

El objetivo de la iniciativa es reforzar las reservas de alimentos para garantizar la ayuda a las personas y familias en situación de vulnerabilidad, informa Caprabo en un comunicado.

Los clientes de Caprabo pueden colaborar realizando aportaciones económicas a la caja de pago y también pueden realizar entrega de alimentos en los supermercados.

El Banc dels Aliments aconseja dar alimentos básicos como leche, aceite y conservas de pescado y vegetales entre otros productos como potitos para la alimentación infantil.

Según datos de la campaña solidaria de los Bancs d'Aliments, con 10 euros de ayuda se pueden comprar y distribuir aproximadamente ocho kilos de alimentos básicos.