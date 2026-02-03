Agro.- Caprabo colabora con la Asociación Catalana de Fibrosis Quística

Archivo - Tarjeta de Caprabo - DAVID AIROB - CAPRABO - Archivo

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha iniciado una campaña de recogida de microdonativos para la Asociación Catalana de Fibrosis Quística para impulsar la investigación, informa en un comunicado este martes.

La voluntad es dar apoyo a la entidad "en el desarrollo de proyectos de investigación y ensayos clínicos pediátricos" destinados a mejorar la salud y la calidad de vida de los afectados.

La Fibrosis Quística es una enfermedad genética y hereditaria, grave y no contagiosa, que afecta principalmente a los aparatos respiratorio, digestivo y reproductor.

La asociación impulsa un proyecto destinado a apoyar la Unidad de Fibrosis Quística del Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, con el objetivo de poner en marcha estudios y ensayos clínicos pediátricos, así como terapias avanzadas.

El proyecto permitirá avanzar en estudios de alta complejidad y contribuir a que más pacientes puedan beneficiarse de futuros tratamientos, abordando la enfermedad desde una perspectiva científica integral.