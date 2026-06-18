Agro.- Caprabo y la Federació Catalana DOP-IGP ponen en valor los aceites DOP catalanes

Momento de la jornada - DAVID AIROB - CAPRABO

BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Caprabo y la Federació Catalana DOP-IGP han puesto en valor los aceites DOP catalanes en la Jornada Gastronómica Caprabo de Productos de Proximidad dedicada a este producto, informan en un comunicado conjunto este jueves.

La iniciativa ha puesto en valor las cinco denominaciones de origen protegidas de aceite que hay en Catalunya: DOP Oli Empordà, DOP Oli Siurana, DOP Oli Terra Alta, DOP Oli Baix Ebre-Montsià y DOP Oli Les Garrigues.

El evento, que ha tenido lugar en el espacio Chef Caprabo del supermercado de la compañía en L'Illa Diagonal de Barcelona, ha ofrecido un showcooking con un menú degustación elaborado por la cocinera Sara Martínez.

El presidente de la Federación, Josep Pere Colat, ha explicado que este tipo de jornadas contribuye "a acercar al consumidor la riqueza agroalimentaria catalana y a mostrar el valor diferencial de productos únicos".

El representante del área de Proximidad de Caprabo, Òscar Roselló, ha añadido que la voluntad es "dar visibilidad a productores y consejos reguladores e integrar sus productos en una oferta que responde a las nuevas demandas del consumidor".