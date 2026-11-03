Agro.- Caprabo recogerá microdonativos para ayudar a familias vulnerables con la asociación YMCA

Imagen de la campaña - CAPRABO

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía de supermercados Caprabo ha lanzado una campaña de microdonativos en noviembre para apoyar a la asociación YMCA en su proyecto 'Fortaleciendo hogares: atención de necesidades básicas a familias en situación de riesgo o exclusión social', informa en un comunicado este martes.

La iniciativa de la asociación, que se dirige a familias atendidas por el Programa de Intervención Sociofamiliar de YMCA en Barcelona, comporta la concesión de ayudas destinadas a comprar alimentos y productos de higiene, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y garantizar su acceso a bienes de primera necesidad.

Caprabo prevé que con la campaña de microdonativos, 60 familias en situación de vulnerabilidad --130 personas-- podrán beneficiarse de las ayudas.