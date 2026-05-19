Agro.- Capturados 4.123 animales dentro del plan de control sanitario en el Alt Pirineu (Lleida)

Imagen de la presentación de los datos de los seis primeros meses del Plan de control poblacional. - GOVERN DE LA GENERALITAT

LLEIDA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.123 animales han sido capturados durante el primer semestre de vigencia del Plan de control poblacional (PCB) de fauna cinegética para reducir el riesgo de transmisión de tuberculosis en el Alt Pirineu (Lleida), informa el Govern este martes en un comunicado.

El objetivo del plan, en marcha desde noviembre del año pasado, pasa por disminuir la presencia de la enfermedad en la fauna salvaje y reducir el riesgo de contagio a las explotaciones ganaderas.

Del total de capturas, 2.451 son jabalíes, 1.347 ciervos y 325 gamos, unas cifras que "evidencian" la elevada actividad del control cinegético y la implicación de los titulares de áreas de caza, sociedades de cazadores, ganaderos y otros agentes implicados.

Representantes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat han presentado este martes los datos del plan en la Escola Agrària del Pirineu en Ballestar (Lleida), un encuentro en el que también se ha hecho un seguimiento de la metodología de los censos, de las tomas de muestras y de las medidas de bioseguridad.

El plan, por su parte, se aplica en un ámbito territorial de 134.000 hectáreas, distribuidas en las comarcas del Alt Urgell, el Pallars Jussà y el Pallars Sobirà.