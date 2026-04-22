Carabel (Eroski) reivindica el modelo cooperativo en la transformación del grupo

La ceo de Eroski, Rosa Carabel - ESADE

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ceo de Eroski, Rosa Carabel, ha reivindicado el modelo cooperativo de la cadena, que ha dicho que tuvo un "papel determinante" en la transformación del grupo, en una sesión de Matins Esade, informa la escuela de negocios en un comunicado este miércoles.

Ha recordado que la crisis de 2008 obligó a la organización a abordar un proceso de reordenación y reestructuración financiera, con desinversiones y un mayor foco en áreas con mejores resultados.

Ha explicado que el modelo cooperativo fue clave en la toma de decisiones y en la cohesión interna durante este periodo, ya que es una cooperativa de "miles de personas, desde el ceo hasta el carnicero, que tienen que hablar el mismo idioma".

Carabel ha explicado que el liderazgo de la compañía se articula en tres principios: "sentido común, foco --tener claro hacia dónde tienes que ir-- y personas como protagonistas".

Esto se traduce en "claridad en la dirección y en el propósito del trabajo, agilidad para eliminar obstáculos, autonomía en la toma de decisiones y construcción de relaciones de confianza".