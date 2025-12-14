Agro.- La catalana RawData introduce en Perú su 'software' agrícola

Software de la empresa - ACCIÓ - RAW DATA

BARCELONA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

RawData ha acordado con tres distribuidores de Perú introducir en el país su 'software', para app y escritorio, que digitaliza la gestión agrícola desde el cultivo, incluido el riego, la aplicación de fitosanitarios, la recogida y almacenamiento, y también gestiona recursos humanos, como controlar la gestión horaria y distribuir tareas o analizar la productividad de los equipos.

Para su expansión en América Latina, la empresa barcelonesa ha tenido apoyo de Acció (agencia de la Generalitat para la competitividad de la empresa) mediante la Oficina Exterior de Comercio y de Inversiones en Lima, que los ha puesto en contacto con esos tres nuevos socios, informa el Departament de Empresa este domingo en un comunicado.

RawData, fundada en 2018 y especializada en soluciones tecnológicas para el sector agrícola, tiene una veintena de trabajadores y una plantilla en crecimiento; trabaja principalmente en Catalunya, Aragón, Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, y está explorando acuerdos en otros países de América Latina.