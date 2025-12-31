Agro.- Catalunya abre ayudas para proteger cultivos de explotaciones afectadas por fauna cinegética

Hay cuatro líneas de ayudas - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Agricultura de la Generalitat ha abierto este miércoles 4 líneas de ayudas por un total superior a 2 millones de euros para proteger cultivos ante la fauna cinegética, adquirir amplificadores de luz para caza nocturna y munición, y contratar servicios privados de control de especies cinegéticas.

Se podrán pedir al día siguiente de la publicación en el DOGC y hasta el 1 de junio de 2026, o hasta agotar la disponibilidad presupuestaria, informa el Departament en un comunicado.

El objetivo es reducir los gastos de los titulares de las explotaciones afectadas y de terrenos cinegéticos en la inversión en medidas de protección para afrontar el exceso de población cinegética.

La primera línea de ayudas subvenciona el 80% de la adquisición e instalación de mecanismos de protección individual permanentes o de vallas perimetrales, con un máximo de 20.000 euros por persona beneficiaria; la segunda, dispositivos electrónicos amplificadores o convertidores de luz para la caza nocturna: e subvenciona el 50% del coste, con un máximo de 2.000 euros por persona beneficiaria.

La tercera subvenciona adquirir munición de calibre 12, y cubre el 75% del coste para munición sin plomo y un 50% para munición con plomo, con un máximo de 1.000 euros por persona beneficiaria en ambos casos.

La cuarta subvenciona contratar servicios para acciones de control poblacional para prevenir daños de las especies cinegéticas: se subvenciona el 80% del gasto, con un máximo de 50.000 euros por persona beneficiaria.