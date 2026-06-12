Agro.- Catalunya activa la campaña de prevención de incendios durante la siega del cereal

Imagen del operativo - GOVERN

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha puesto en marcha la campaña operativa de prevención de incendios coincidiendo con el inicio de la siega del cereal, para minimizar las incidencias y fuegos relacionados con esta actividad agraria, especialmente durante los meses de mayor riesgo, informa este viernes en un comunicado.

Coordinada por los departamentos de Agricultura y de Interior, la campaña se activa el 1 de junio y se mantiene operativa hasta el 31 de agosto, período en que la siega del cereal se suele hacer durante temperaturas altas, humedades relativas bajas y vegetación muy disponible para la ignición y propagación del fuego.

El operativo de vigilancia está formado por el cuerpo de Agents Rurals, el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF), representantes de Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) y la colaboración del sector primario.

La campaña se centra en informar de las obligaciones en los trabajos de recolección de cereal, así como recomendaciones para minimizar el riesgo de incendio en el campo.

Durante la campaña, los efectivos se despliegan de manera estratégica y hacen itinerarios diarios donde se hacen trabajos de recolección, para cubrir el máximo de superficie posible y dar una respuesta rápida ante cualquier incidencia relacionada con la siega.

El dispositivo también cuenta con el Grup de Suport Aeri del cuerpo de Agents Rurals, que contribuye a detectar posibles columnas de humo, a la coordinación de los efectivos terrestres y al seguimiento de las zonas de mayor actividad agrícola.

Este año, además, Agents Rurals refuerza los medios disponibles con un nuevo kit de agua equipado sobre una camioneta descubierta (pick-up), que se suma a los cuatro equipos de agua ya operativos de Agents Rurals.

EQUIPOS

Los kits incorporan un depósito de agua con motobomba y permite mejorar la capacidad de intervención inmediata frente a posibles conatos de incendio derivados de la actividad de la maquinaria agrícola, especialmente en los primeros minutos, cuando una actuación rápida puede evitar la propagación del fuego.

GEPIF dispone al inicio de la campaña de 43 personas distribuidas en 6 centros de trabajo, hay 6 camiones 4x4 con capacidad para 3.000 litros de agua, 12 vehículos tipo camioneta descubierta equipados con kits de primera intervención y 2 tractores equipados con aperos para labrar y generar discontinuidades.