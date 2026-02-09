Agro.- Catalunya se estrena en la Wine Paris con 74 empresas del sector vitivinícola

Catalunya se estrena en la Wine Paris con 74 empresas del sector vitivinícola - PRODECA

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Catalunya se ha estrenado por primera vez de forma institucional en la feria del sector vitivinícola Wine Paris, que se celebra entre el lunes y el miércoles en la capital francesa, con la presencia de 74 empresas del sector.

La participación está liderada por Prodeca, la promotora de alimentos catalanes, que organiza la presencia de 56 bodegas y empresas en el Espai Catalunya con el objetivo de impulsar la internacionalización de los vinos y espumosos catalanes, informa en un comunicado este lunes.

La delegación institucional catalana cuenta con la asistencia de la directora gerente de Prodeca, Delia Perpiñà, y del director general del Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), Joan Gené.

Perpiñà ha destacado que la participación institucional de Catalunya en Wine Paris "responde a una demanda clara del sector" y a la voluntad de la Generalitat de acompañar a las empresas en aquellos espacios internacionales que ofrecen oportunidades reales de negocio y conexión con nuevos mercados, en sus palabras.

Durante los tres días de feria, la delegación desarrolla una agenda de reuniones profesionales e institucionales y visita a las empresas catalanas participantes para conocer de primera mano sus expectativas comerciales y trasladarles el apoyo institucional.