Agro.- Catalunya, invitada a la Foodie Black Week México 2026 para mostrar sus productos y marcas

Catalunya, invitada a la Foodie Black Week México 2026 para mostrar sus productos y marcas - MARC LLOBET SOLER

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha sido invitada a la Foodie Black Week México 2026, conocida como el 'black friday' de la gastronomía, que tras haberse celebrado en Barcelona y Madrid, iniciará este verano su expansión internacional en las ciudades mexicanas de Puebla y Jalisco, informa la organización en un comunicado este lunes.

La edición mexicana del evento, creado por el empresario catalán Marc Miramontes y cuya tercera edición se ha celebrado del 27 de octubre al 2 de noviembre en Barcelona, presentará productos autóctonos y marcas catalanes con el objetivo de "fortalecer los vínculos empresariales y culturales entre ambos territorios y fomentar la colaboración agroalimentaria y turística".

De la misma manera que en Barcelona la edición 2025 contó con la presencia de una delegación mexicana --que presentó la nueva marca de calidad Puebla 5 de Mayo--, en México viajará una comitiva de representantes institucionales, asociaciones empresariales y empresas del sector gastronómico de Catalunya.

La organización ha calificado a Puebla y Jalisco como dos regiones "con enorme potencial gastronómico y atractivo turístico, guardianas de un rico patrimonio cultural reconocido por la Unesco y cuna de productos y tradiciones culinarias mundialmente admiradas".

En este sentido, ha destacado el mole poblano, el tequila, el mezcal, el pozole, el chile en nogada o las tortillas artesanales de maíz nativo, entre muchos otros.