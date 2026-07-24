Agro.- Catalunya recupera el potencial productivo de manzana y el calor reduce la cosecha de pera

La directora general de Agricultura y Ganadería de la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Rosa Altisent, durante la rueda de prensa de presentación de las previsiones de cosecha de fruta de semilla en Catalunya. - GENERAILTAT DE CATALUNYA

LLEIDA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Catalunya recupera este año su potencial productivo en manzana después de varios años marcados por las heladas, las granizadas y la sequía, mientras que la producción de pera se verá ligeramente reducida a causa de las altas temperaturas registradas en primavera y verano, informa la Generalitat en un comunicado este viernes.

Lo ha explicado la directora general de Agricultura y Ganadería de la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Rosa Altisent, durante la rueda de prensa de presentación de las previsiones de cosecha de fruta de semilla en Catalunya, celebrada en Lleida.

Altisent ha asegurado que los datos de esta campaña confirman que la fruta dulce "sigue siendo un sector estratégico para Catalunya y un motor económico, especialmente en las comarcas de Lleida".

"Vemos un sector cada vez más profesionalizado y competitivo, que también ha demostrado una gran capacidad de recuperación después de las heladas de 2022", ha añadido.

Por su lado, el presidente del Comité de Manzana y Pera de Afrucat, Joan Serentill, ha recordado que "es importante mantener un buen ritmo de consumo durante el verano para que la campaña de manzana y pera pueda empezar sin stocks de fruta de hueso".

COSECHAS

La previsión de cosecha de manzana para el año 2026 es de 289.600 toneladas, un 9% más que el año pasado y un 12% superior a la media de los últimos 5 años, "recuperando así el potencial productivo de Catalunya después de varios años de inclemencias meteorológicas".

La previsión de cosecha de pera es de 101.500 toneladas, un 5% inferior a la del pasado año y un 4% por debajo de la media de los últimos cinco años.