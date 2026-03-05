Agro.- CC.OO. anuncia un acuerdo en Coca-Cola para "minimizar" el ERE en Esplugues (Barcelona)

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Industria ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado esta semana con la dirección de Cobega Embotellador (Coca-Cola) para "minimizar" el ERE presentado en el centro de Esplugues de Llobregat (Barcelona), y que prevé que las salidas se realicen mediante bajas voluntarias y prejubilaciones, informa en un comunicado este jueves.

De esta forma, las personas que tengan a partir de 55 años en enero de 2027 podrán acogerse a las prejubilaciones y "se les garantiza entre el 75% y 80% del salario neto, en función de la edad, además de incorporarse a un plan de recolocaciones".

En cuanto a las personas que se acojan voluntariamente al expediente, estas recibirán una indemnización de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades, cifra a la que habrá que 15.000 euros por su adscripción a la baja voluntaria.

Otro de los puntos destacados del acuerdo es que en el marco de las negociaciones "se ha logrado desafectar 4 puestos de trabajo de los 23 previstos inicialmente y se ha forzado a la empresa a crear 6 nuevos puestos de trabajo".

Según el sindicato, este acuerdo "evita medidas traumáticas, reduce el número de personas afectadas y minimiza su impacto".