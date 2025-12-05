Agro.- CCOO pide al Govern condicionar las ayudas al sector cárnico al mantenimiento del empleo

Granja de cerdos en Ivars d'Urgell, a 30 de noviembre de 2025, en Ivars d'Urgell, Lleida, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Catalunya ha reclamado este viernes a la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat que todas las ayudas públicas que se den al sector cárnico para afrontar el impacto del brote de peste porcina africana (PPA) "estén condicionados al mantenimiento del empleo".

"CCOO no permitirá que se utilice esta crisis sanitaria para hacer ajustes de plantilla encubiertos ni para justificar Expedientes de Regulación de Empleos Temporales (ERTE) de fuerza mayor que no responsan exclusivamente a razones sanitarias", ha reiterado el sindicato en un comunicado.

CCOO ha planteado al Govern una revisión estricta de los ERTE que se vinculen con el brote de PPA, así como el rechazo directo con cualquier procedimiento que no tenga una relación directa con esta crisis y transparencia y comunicación con los sindicatos en cada uno de los expedientes presentados.

Las demandas de CCOO llegan tras la reunión mantenida el pasado jueves con el Departamento de Trabajo, en la que el sindicato "pudo trasladar su preocupación por el sector cárnico y el resto de los sectores vinculados afectados por la peste porcina".

Finalmente, la entidad también ha solicitado un "seguimiento continuado de la crisis" a través de la creación de una mesa de seguimiento semanal, la participación directa del Departamento de Agricultura o una actualización constante de las conversaciones con los países importadores.