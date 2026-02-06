Agro.- La compañía láctea neerlandesa Royal A-ware adquiere la barcelonesa Global Dairy Ventures

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía láctea neerlandesa Royal A-ware ha adquirido a fondos gestionados por la gestora catalana Abac Capital la distribuidora de quesos y productos especiales en el sur de Europa Global Dairy Ventures (GDV), con sede en Barcelona.

Con esta operación, la empresa familiar integra en su estructura a las marcas líderes del mercado Iberconseil, Disalp y Adonis, que operan de forma conjunta atendiendo a clientes del sector minorista y la restauración principalmente en España, Portugal e Italia.

El director general de Royal A-ware, Antonio Rodríguez, ha destacado que la compra de la firma barcelonesa era una "elección lógica" por sus relaciones duraderas con proveedores y su eficiente red de distribución, lo que permitirá a la multinacional ofrecer una cartera de productos aún más completa, en sus palabras.

Por su parte, el director general de Global Dairy Ventures, Christophe Roux, ha celebrado la integración en el grupo lácteo para aprovechar su escala y experiencia, tras una etapa de crecimiento junto a Abac Capital.

En esta misma línea, el cofundador de Abac Capital, Oriol Pinya, ha puesto en valor el "sólido desarrollo" de GDV durante su periodo de propiedad y ha agradecido al equipo el trabajo realizado para mantener el legado de los fundadores de Iberconseil y Disalp.