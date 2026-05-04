Agro.- Las compras de Mercadona a proveedores de Catalunya alcanzaron los 5.200 millones en 2025

Archivo - Imagen de una cosecha de nectarinas en Lleida - MERCADONA - Archivo

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Mercadona realizó compras por un valor de 5.200 millones de euros a los más de 1.900 proveedores catalanes o con sede en Catalunya con los que colabora a lo largo de 2025, siguiendo un modelo de relación "basado en la transparencia, la confianza y las relaciones a largo plazo", explica la compañía este lunes en un comunicado.

Entre las compras a proveedores de productos, destacan los 38,7 millones de kilos de fruta como manzanas, peras o nectarinas adquiridas a compañías de Lleida o Girona, y de otros 130 millones de kilos de embutidos.

Mercadona también ha subrayado la compra de 800.000 kilos de higo negro procedente de las comarcas de Lleida y las Terres de l'Ebre (Tarragona); 14,1 millones de pasteles de la compañía tarraconense Pastifred; 24 millones de unidades de hummus a la compañía Rensika de Rubí (Barcelona); 2 millones de kilos de arroz procedentes de la zona del Delta de l'Ebre (Tarragona) y 860.000 kilos de pescado fresco de la costa catalana.

En otras categorías, dentro del sector de la higiene personal, Laboratorios Maverick de Tarragona ha comercializado más de 94 millones de unidades de gel, jabones y champús; You Cosmetics, de Gavà (Barcelona) y Wecolors de Vilassar de Dalt (Barcelona) han producido 40,5 millones de productos de cosmética, mientras que entre los productos de limpieza, la empresa Saplex, con sede en Canovelles (Barcelona), ha producido 81 millones de bolsas de basura.

GENERACIÓN DE VALOR

Mercadona ha generado con estos proveedores con los que colabora un "ecosistema emprendedor" que actúa como un motor de crecimiento y genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad, ha explicado la compañía valenciana.

De la misma forma, estos proveedores tienen un papel relevante en la cadena de valor de Mercadona, y la implicación conjunta permite promover un proyecto de "crecimiento compartido".

"La compañía continúa reforzando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y el acuícola, reforzando su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización", ha explicado.

EMPLEO E INVERSIÓN

Mercadona también ha destacado la generación de empleo durante 2025, con un total de 600 nuevos puestos de trabajo en Catalunya, donde ya cuenta con una plantilla de 16.400 personas, además de mejoras en las condiciones de los mismos, como es una semana más de vacaciones, el incremento del IPC y una política de retribución variable con las primas por objetivos.

La inversión en el territorio a lo largo del año ha sido de 73,1 millones de euros, de los cuales 63,6 millones se han destinado a la red de tiendas de Mercadona y la ampliación del modelo de pedidos online, ya disponible en 69 tiendas de la empresa en Catalunya, lo que ha supuesto la contratación de personal.

La empresa también ha invertido 6,2 millones de euros en la optimización y mejora de los bloques logísticos de Abrera y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) y 3,3 millones a la plataforma del negocio online ubicada en la Zona Franca de Barcelona.

ECOSISTEMA

A cierre de 2025, Mercadona contaba con 238 supermercados en Catalunya, de los cuales 214 siguen el modelo eficiente de la compañía, además de 676 puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Durante el ejercicio, la empresa ha abierto un nuevo establecimiento en Sabadell (Barcelona), ha reformados 2 supermercados en Barcelona, 2 en Terrassa (Barcelona) y 3 más en los municipios de Esplugues de Llobregat, Molins de Rei y Mataró (Barcelona), y ha cerrado 2 en Olot (Girona) y Mollet del Vallès (Barcelona).

En el marco de sus estrategias de prevención de derroche alimentario, la empresa ha donado 2.280 toneladas de alimentos aptos para el consumo a 128 entidades sociales, equivalentes a 38.000 cestas de la compra.