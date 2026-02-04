Agro.- Concentración de UP en Lleida para pedir al Govern menos burocracia y más protección

Imagen de una manifestación de Unió de Pagesos. - UNIÓ DE PAGESOS

LLEIDA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) se ha concentrado este miércoles en Lleida para pedir al Govern la reducción de la carga burocrática y administrativa y medidas para proteger la actividad agraria, ha explicado el sindicato en un comunicado.

Miembros de UP se han congregado ante la sede del Departamento de Agricultura para reclamar que se faciliten los trámites administrativos que debe realizar el sector, habilitando plazos "claros, previsibles y justos" o haciendo que el silencio administrativo sea positivo para los agricultores.

Además, el sindicato ha pedido que se garantice la atención personal en las oficinas comarcales, para que la digitalización no sea un barrera para las personas de mayor edad, y acabar con la duplicidad de trámites entre las administraciones catalana y central.

El sindicato también ha reclamado medidas para "proteger la actividad agraria", como una fiscalidad que, piden textualmente, no cargue al sector de impuestos desproporcionados, y que se articulen mecanismos para compensar los posibles daños causados por la fauna salvaje.

UP también ha defendido que "se apliquen normativas ganaderas adaptadas a la realidad, de manera que los ganaderos puedan modernizar progresivamente sus instalaciones sin que ello suponga inversiones repentinas y, en muchas ocasiones, inasumibles", ha explicado.