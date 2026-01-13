Agro.- Confirmados otros 13 casos de PPA en el núcleo de Collserola (Barcelona)

Archivo - Limpieza de los vehículos de los Agents Rurals de la Generalitat en la sierra de Collserola (Barcelona). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado que se han encontrado otros 13 casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes muertos encontrados dentro del núcleo de Collserola (Barcelona), en un comunicado este martes.

Los nuevos animales encontrados elevan hasta 15 los focos notificados hasta la fecha, de los que tres son primarios y 12, secundarios, y elevan a 60 los positivos confirmados hasta el momento.

El Ministerio ha explicado que, hasta el momento, se han analizado 622 jabalíes que han dado negativo de la enfermedad, de los que 300 han sido capturados y 322 se han muestreado por vigilancia pasiva en la zona afectada y sus alrededores.

Por otro lado, ha señalado que se está trabajando en una segunda barrera de contención alrededor de Collserola, especialmente para evitar el paso hacia el Maresme (Barcelona), aprovechando las carreteras y las vías de tren de la zona.

El Ministerio ha subrayado que sigue la vigilancia pasiva en las 57 explotaciones porcinas que se encuentran dentro del área de vigilancia y que no se ha detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas.