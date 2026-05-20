Convocadas ayudas de 10 millones para garantizar el relevo generacional agrario en Catalunya

Archivo - Vista de la fachada de la Conselleria de Agricultura de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha convocado ayudas por valor de 10 millones de euros para garantizar el relevo generacional agrario en Catalunya, informa en un comunicado este miércoles.

El objetivo de la iniciativa es rejuvenecer al sector agrario y asegurar la viabilidad de las explotaciones familiares en Catalunya.

La convocatoria se enmarca en el proyecto 'Catifa vermella' para simplificar y facilitar el camino a las nuevas generaciones de agricultores y ganaderos.

Se estructura en dos modalidades, que se pueden solicitar por separado o juntas, y quiere eliminar barreras en el traspaso de explotaciones sin continuidad familiar.

La primera modalidad es una ayuda a la sucesión, que prevé una prima máxima de 55.000 euros para compensar el coste de oportunidad de la cesión total de la actividad a una persona de 18 a 45 años.

La segunda ofrece un apoyo económico de hasta 800 euros mensuales durante un periodo de mentoría de un máximo de 12 meses para cubrir los gastos para mantener a un joven contratado mientras aprende las peculiaridades de la explotación.