Agro.- Damm y Ametller Origen transforman residuos de la cerveza en fertilizantes orgánicos

Damm y Ametller Origen transforman los residuos de la fabricación de la cerveza en fertilizantes orgánicos - DAMM

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Damm y Ametller Origen, en colaboración con CEBAS-CSIC y Abonos Orgánicos Pedrín, han desarrollado BEER-SOIL, un proyecto de I+D+i enmarcado en el PERTE Agroalimentario que convierte los residuos generados durante la elaboración de la cerveza en fertilizantes orgánicos y biofumigantes naturales para cultivos agrícolas.

La iniciativa, que apuesta por la innovación y la economía circular, tiene como objetivo "reducir el impacto ambiental de la producción cervecera y contribuir al impulso de una agricultura más sostenible y regenerativa", informan ambas empresas en un comunicado este martes.

Los ensayos de campo se han llevado a cabo "con éxito" en cultivos de lechugas de Ametller Origen en Mataró (Barcelona), donde se ha demostrado el potencial de los subproductos cerveceros --como el bagazo, la materia sólida que queda tras el proceso de cocción del grano-- para mejorar la fertilidad del suelo, reducir la dependencia de fertilizantes químicos y minimizar el riesgo de contaminación por nitratos.

"Los resultados obtenidos han sido muy positivos: el uso del bagazo como fertilizante ha incrementado el rendimiento agronómico de los cultivos, superando incluso los resultados obtenidos con fertilización mineral convencional tanto en biomasa como en productividad por hectárea", aseguran.

También se ha observado una mejora en la calidad del cultivo, así como un incremento en la biodiversidad microbiana del suelo gracias a la activación de enzimas esenciales para su equilibrio, y se ha comprobado un efecto biofumigante natural derivado de los gases generados durante la descomposición del bagazo, que ayuda a controlar ciertos patógenos, "reduciendo la necesidad de productos fitosanitarios y contribuyendo a un entorno agrícola más saludable".

Se estima que el uso del bagazo como biofertilizante y biofumigante permite a los agricultores reducir hasta el 80% el gasto en fertilización y fitosanitarios.

"FUENTE DE VALOR PARA EL CAMPO"

"Con BEER-SOIL damos un paso más en nuestro compromiso por cerrar el ciclo de la producción de la cerveza y dar una segunda vida a nuestros residuos, transformándolos en una fuente de valor para el campo", ha afirmado el director de Optimización Energética y Medio Ambiente de Damm, Juan Antonio López Abadia.

Por su parte, la responsable de sostenibilidad de Ametller Origen, Amaya Prat, destaca que iniciativas como BEER-SOIL reflejan su "compromiso con la innovación aplicada y la sostenibilidad con impacto real".