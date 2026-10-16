Agro.- Damm se incorpora a la comunidad empresarial de Cecot

El director general de Damm, Jorge Villavecchia, y el presidente de la Cecot, Xavier Panés. - CECOT

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Damm y Cecot han firmado un acuerdo de colaboración por el cual la compañía se incorpora a la comunidad empresarial de la patronal, reforzando así la vinculación entre ambas, informa en un comunicado este viernes Cecot.

Lo han formalizado el presidente de la Cecot, Xavier Panés, y el director general de Damm, Jorge Villavecchia, y así establecen una línea de colaboración para "desarrollar iniciativas conjuntas, compartir conocimiento y generar valor para las empresas asociadas".

Panés ha explicado que esta incorporación es una oportunidad para ofrecer contenido, experiencias y puntos de vista a los asociados, y ha recordado que estas colaboraciones se traducen en "valor real" para las empresas y profesionales que forman parte de la red de Cecot.

Villavecchia ha asegurado que les permitirá contribuir a la generación de valor para el conjunto de la sociedad y ha reafirmado su compromiso con un ecosistema empresarial "fuerte, dinámico y con capacidad para construir el futuro".

La primera colaboración entre Damm y la Cecot se concretó el 8 de octubre, con el patrocinio de la 31 Nit de l'Empresa organizada por la patronal en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).