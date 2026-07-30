Agro.- Detectado un nuevo caso positivo de PPA en Catalunya dentro de la zona de alto riesgo

Jabalíes - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat ha informado de la detección de un nuevo caso positivo de peste porcina africana (PPA) en Catalunya la última semana, en la zona delimitada de alto riesgo.

El positivo ha sido en Barcelona, informa la conselleria este jueves en un comunicado, lo que mantiene la zona de alto riesgo en 19 municipios.

De las 415 muestras analizadas en los últimos 7 días, 1 ha sido positiva, lo que sitúa en un 0,20% la tasa de animales positivos, y eleva hasta 373 los animales infectados desde el inicio del brote.