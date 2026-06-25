Archivo - Una valla indica la prohibición del acceso al Parque Natural de Collserola, a 12 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La Generalitat ha decidido cerrar el Parque Natural de Collserola al detectar un positivo en peste porcina afric - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha informado de la detección de 11 casos positivos de peste porcina africana (PPA) en Catalunya durante la última semana, todos en la zona delimitada de alto riesgo.

En concreto, 5 de los positivos han sido en Cerdanyola del Vallès, 4 en Barcelona, y 1 en Sant Cugat y otro en Sant Just Desvern, ha informado la conselleria este jueves en un comunicado, lo que mantiene esta zona de alto riesgo en 19 municipios.

De las 539 muestras analizadas en los últimos 7 días, 11 han sido positivas, lo que sitúa en un 2% la tasa de animales positivos, y eleva hasta 355 los animales infectados desde el inicio del brote.