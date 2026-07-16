Detectados 4 casos positivos de PPA en Catalunya dentro de la zona de alto riesgo

Jabalí - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat ha informado de la detección de 4 casos positivos de peste porcina africana (PPA) en Catalunya la última semana, todos en la zona delimitada de alto riesgo.

3 de los positivos han sido en Barcelona y 1 en Cerdanyola del Vallès, informa la conselleria este jueves en un comunicado, lo que mantiene esta zona de alto riesgo en 19 municipios.

De las 433 muestras analizadas en los últimos 7 días, 4 han sido positivas, lo que sitúa en un 0,90% la tasa de animales positivos, y eleva hasta 368 los animales infectados desde el inicio del brote.